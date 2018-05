Fahrer flüchtet nach Unfall

Bad Camberg Unfallflucht am Freitag: Eine 57-jährige Bad Cambergerin stellte ihr Auto auf dem Parkstreifen in der Frankfurter Straße vor der Volksbank ab, berichtet die Polizei. Möglicherweise unter Außerachtlassung notwendiger Sorgfaltspflichten öffnete die Dame die Fahrertür ihres Autos, wie die Beamten berichten. Ein weißer Kastenwagen fuhr zum gleichen Zeitpunkt die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Würges. Der Klein-Laster streifte im Heckbereich in der Vorbeifahrt die sich öffnende Fahrertür. Durch den Anstoß wurde die Tür über den Scharnieranschlag weit nach vorn hin aufgebogen. Die Autotür federte anschließend mit Schwung zurück und verletzte die Autofahrerin leicht am Kopf. Am Kleinwagen der Bad Cambergerin entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Fahrer des Kastenwagens setzte unbeirrt seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandene Kollision zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen nahmen nur in Teilen vom Unfallereignis Kenntnis. Es liegen daher bislang nur vage Beschreibungen zum flüchtigen Klein-Lasters vor. Die Ermittlungen dauern noch an.

