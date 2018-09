Zusammenstoß

Fahrer flüchtet unerkannt

Weilburg Wie die Polizei mitteilt, ist es am Freitag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr in Weilburg, auf einem Parkplatz am OBI-Baumarkt, zu einem Unfall gekommen. Dabei soll ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit seinem Auto gegen das Heck eines schwarzen VW Amarok gestoßen sein. Dessen Ladefläche wurde beschädigt. Anschließend habe der Verursacher die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern.

