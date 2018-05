Fahrer haut einfach ab

Polizei Unfallverursacher in Limburg verschwindet

Limburg Am Mittwochmorgen ist es an der Kreuzung Schiede/Josef-Ludwig-Straße in Limburg zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 62-jähriger Lexus-Fahrer kam gegen 8 Uhr aus Richtung Ste.-Foy-Straße und befuhr die Schiede in Richtung Diezer Straße, als ein helles Auto von der Josef-Ludwig-Straße nach rechts auf die Schiede abbiegen wollte. Der Lexus-Fahrer sagt, der Wagen habe die Vorfahrt nicht beachtet, sei in die Schiede eingefahren und mit dem Lexus zusammengestoßen. Nach dem Unfall sei das andere Auto weggefahren.

