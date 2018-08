Fahrer haut einfach ab

Brechen-Niederbrechen Am vergangenen Sonntag, gegen 18.50 Uhr, ist es in Niederbrechen in der Limburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mercedes, der dort geparkt stand, wurde von einem vorbeifahrenden, vermutlich blauen, Wagen beschädigt. Der Fahrer flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Der geparkte Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, es entstand daran Schaden von 1000 Euro.

