Fahrer holt sich einen Punkt ab

Verkehr Geschwindigkeitskontrolle bei Camberg

Bad Camberg Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes haben am Montagvormittag auf der Landstraße zwischen Bad Camberg und Steinfischbach eine knapp zweieinhalbstündige Radarkontrolle vorgenommen. In Höhe eines Parkplatzes wurden von den Beamten insgesamt 117 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Bad Camberg gemessen, von denen sieben zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Auto mit 120 Stundenkilometern, anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer.

Copyright © mittelhessen.de 2018