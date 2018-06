Fahrer müssen in Klinik

Unfall Ein VW und ein Skoda stoßen zusammen

Runkel Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Steedener Straße in Runkel. Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Steedener Straße in Richtung Steeden, als der 63-jährige Fahrer eines VW von der Heerstraße nach links in die Steedener Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der 63-Jährige augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Skoda und stieß mit diesem zusammen.

