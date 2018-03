Fahrer wird gesucht

Polizei Unfall am Freitagmittag auf der L 3022

Hadamar-Steinbach Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitag gegen 14.55 Uhr nach einem Unfall auf der Landesstraße 3022 weggefahren ist. Er soll einen braunen Iveco Multivan gefahren haben und war auf der L 3022 von Steinbach kommend in Richtung B 49 unterwegs. Nach Angaben des Geschädigten war der Gesuchte auf den Linksabbiegerstreifen gewechselt, der andere Fahrer fuhr rechts vorbei. In diesem Augenblick wechselte der gesuchte Fahrer wieder auf den Geradeausfahrstreifen. Der Geschädigte wich nach rechts aus und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugseite mit der Schutzplanke.

