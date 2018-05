Straftat

Faust landet im Gesicht

Limburg Auf einem Parkplatz in der Wiesbadener Straße in Limburg ist ein Streit zwischen einem 17-Jährigen aus Runkel und einem 18-Jährigen aus Beselich eskaliert. Nach Angaben der Polizei schlug der jüngere Mann dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls in der Nacht zu Samstag dauern an.

