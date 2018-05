Aktion

Feierstunde in Runkel

Zeitgeschichte Zum Jahrestag des Kriegsendes

Runkel Der Landesverband Hessen im Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge weiht im Rahmen einer Gedenkstunde am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am Dienstag, 8. Mai, eine überarbeitete Informationstafel sowie neun Einzelschicksalsstelen auf der Kriegsgräberstätte in Runkel ein.

