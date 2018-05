Jubiläum

Festzug erinnert an alte Narrenzeiten

Freizeit 150 Jahre Karneval in Löhnberg

Löhnberg Seit 150 Jahren wird in Löhnberg Karneval gefeiert. In Erinnerung an die Faschingsumzüge in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zieht am Sonntag, 20. Mai, ein Festzug durch Löhnbergs Straßen.

Copyright © mittelhessen.de 2018