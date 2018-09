Feuerwehr öffnet Türen

Aktion Am 23. September in Weilmünster

Weilmünster Die Freiwillige Feuerwehr Weilmünster veranstaltet am Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ am Feuerwehrhaus in der Feldbergstraße.

