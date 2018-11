Polizei

Fiat Ducato zerkratzt

Limburg In der Nacht zum Sonntag haben Vandalen in der Straße „In der Schwarzerde“ in Limburg einen Schaden von mindestens 2500 Euro an einem Fiat Ducato verursacht. Die Unbekannten zerkratzten den auf einem Parkplatz abgestellten blauen Ducato auf der rechten Fahrzeugseite sowie an beiden Hecktüren.

