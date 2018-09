Polizei

Fiat landet auf dem Dach

Hadamar-Niederzeuzheim Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Niederzeuzheim. Der Fahrer eines schwarzen Fiat Stilo fuhr auf der Landstraße 3278 von Niederzeuzheim in Richtung Steinbach. Etwa 500 Meter vor Steinbach kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam mit seinem Auto im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen, so die Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vermutlich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle.

