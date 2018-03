Unfall

Fiatfahrer hält nicht an

Limburg Bei einem Unfall ist am Mittwochmorgen auf der Goethestraße in Limburg an einem VW Golf erheblicher Schaden entstanden. Der 18-jährige Fahrer des Golf war in Richtung Wiesbadener Straße unterwegs, als ihm im Bereich der Galmerstraße ein blauer Fiat Punto entgegenkam. Die beiden Autos kollidierten mit ihren Außenspiegeln und der Fiat verschwand von der Unfallstelle.

