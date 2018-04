Gesundheit

Fit und beweglich sein

Beselich-Heckholzhausen In einem Vortrag am Samstag, 12. Mai, ab 10 Uhr im Bürgerhaus in Heckholzhausen erläutert Dr. Günther Heubgen vom Verein Reha-Sport-Beselich unter anderem die Bedeutung der Statik im Hinblick auf muskuläre Beschwerden, die Grundlagen des so genannten „Medi-Taping“, die Einflüsse der bunten Klebebänder auf den Körper, die Rolle der Farbe sowie Anwendungsbeispiele. Das Motto des Vortrags lautet „Fit und beweglich im Alltag und Sport dank Medi-Taping“. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

