Kurz notiert

Flohmarkt besuchen

Weilmünster Dort, wo normalerweise große Fahrzeuge parken, kann bald gehandelt werden: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, findet jeweils von 9 bis 14 Uhr auf dem Busparkplatz an der Grundschule in Weilmünster ein Flohmarkt statt. Das Standgeld kostet zwei Euro pro Meter beziehungsweise vier Euro für Neuware.

