Termine

Flohmarkt für Weihnachten

Weilburg-Kubach Der Verein „Kubacher Initiative Zusammenhalt” (KIZ) veranstaltet am Sonntag, 25. November, von 14 bis 17 Uhr in der Kubacher Volkshalle einen Weihnachtsflohmarkt. Hier findet man in aller Ruhe Dekorationen und Geschenke für Weihnachten. Zusätzlich bietet der Verein Kaffee und Kuchen in seinen Vereinsräumen im Rahmen des Sonntagscafés an.

