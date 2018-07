Guter Zweck

Flohmarkt hilft Ghana

Runkel-Schadeck Am Samstag, 8. September, findet von 8 bis 16 Uhr im und um das „Haus der Vereine“ in Schadeck ein Benefizflohmarkt für Ghana statt. Die Standgebühren betragen zehn Euro pro Meter. Wer seine „Schätze“ komplett zugunsten des Fördervereins Anyinamae-Ghana verkaufen möchte, muss keine Gebühr zahlen. Es gibt auch Getränke, Kaffee und Kuchen. Sämtliche Einnahmen fließen in das Bauprojekt „Vorschule“.

