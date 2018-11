Kabarett

Fragen Frauen immer weiter?

Limburg Am Samstag, 17. November, tritt Kabarettist Horst Schroth ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg auf. Das Programm hat den Titel „Wenn Frauen immer weiter fragen“. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro bei der Ticketzentrale und in der Buchhandlung Meckel in Limburg. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro. Schüler zahlen 18 Euro.

