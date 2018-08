Polizei

Frau (27) belästigt

Limburg Am Freitagnachmittag hat eine 27-jährige Frau der Polizei in Limburg gemeldet, dass sie gegen 13.30 Uhr von einem Unbekannten in der Straße „Am Renngraben“ unsittlich berührt worden wäre.

