Unfall

Frau schwer verletzt

Elz Wegen der Schwere ihrer Verletzungen ist eine 27-jährige Autofahrerin am Freitagvormittag nach einem Unfall im Kreuzungsbereich Limburger Straße/Viktoriastraße in Elz mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 27-Jährige wollte mit ihrem Opel auf der Limburger Straße an einem Rückstau an einer geschlossenen Bahnschranken vorbeifahren.

Copyright © mittelhessen.de 2018