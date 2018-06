Tagesausflug

Frauen-Union fährt weg

Parteien Tour nach Seligenstadt und Hochheim

Limburg-Weilburg Die CDU Frauen-Union fährt am Mittwoch, 13. Juni, nach Seligenstadt und Hochheim am Main und hat noch einige freie Plätze. Abfahrt ist um 8 Uhr in Limburg, Marktplatz, Ste.-Foy-Straße. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Stadtführung durch Seligenstadt und am Nachmittag ein Besuch der Altstadt in Hochheim/Main mit Führung durch die Barockkirche St. Peter und Paul. Der Abschluss erfolgt in einem Weinlokal Hochheim. Die Rückfahrt nach Limburg ist für 19 Uhr geplant. Die Kosten belaufen sich auf 26 Euro pro Person.

