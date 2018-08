Freizeit

Freibäder schließen

Weilburg-Bermbach/Odersbach Die städtischen Schwimmbäder in Bermbach und Odersbach sind bis Sonntag, 2. September, geöffnet. Das Freibad in Bermbach ist montags bis freitags von 14.30 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Das Freibad in Odersbach ist montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Copyright © mittelhessen.de 2018