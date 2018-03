Freienfelser Narren bieten tolles Programm

Fremdensitzung Karnevalsfreunde erleben fünfstündige Sitzung mit Tanznummern, Sketchen und Büttenreden

Weinbach-Freienfels In der fünften Jahreszeit herrscht im „Narrendorf“ Freienfels traditionell Ausnahmezustand, und so ist der Freienfelser Karnevals-Klub (FKK) mit zwei sensationellen Fremdensitzungen in die heiße Phase der Faschingskampagne gestartet.

Copyright © mittelhessen.de 2018