Für Flohmarkt anmelden

Weilmünster Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. August, findet von 9 bis 14 Uhr in Weilmünster ein Flohmarkt statt. Wer an dem Basar als Verkäufer teilnehmen möchte, muss sich anmelden.

