Für Markt anmelden

Trödel

Weilburg Am Sonntag, 18. März, verwandelt sich der Firmenparkplatz von Wohnkauf Zeller in Weilburg in einen riesigen Basar für Trödel, Antiquitäten, Sammelstücken und Superschnäppchen aller Art. Gegen den Trend zum Internetkauf hat hier die große Fangemeinde der Haptiker die Gelegenheit, einen Markt mit allen Sinnen zu genießen. Hier ist das Anfassen der Waren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

