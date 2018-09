Mahlzeit

Für Mittagstisch anmelden

Villmar-Seelbach Am Donnerstag, 27. September, wird in der Seelbachtalhalle in Seelbach der nächste Mittagstisch gedeckt. Essen gibt es ab 13 Uhr: Rindergeschnetzeltes mit Reis und Salat sowie vegetarisch Bulgur-Pfanne mit Gemüse und Sahnesauce. Dazu gibt es ein Dessert und Wasser sowie später Kaffee und Kuchen.

