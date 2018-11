Mahlzeit

Für Mittagstisch anmelden

Villmar-Seelbach Am Donnerstag, 8. November, beginnt um 13 Uhr der nächste Mittagstisch in der Seelbachtalhalle in Seelbach. Es gibt Kartoffelsalat mit gebackenem Fischfilet sowie Kartoffel-Kürbisauflauf. Neben einem Dessert können sich die Teilnehmer auch Wasser sowie Kaffee und Kuchen nehmen.

