Kurz notiert

Für Rundfahrt anmelden

Weilburg-Ahausen Der Heimatverein Ahausen lädt alle Bürger für Sonntag, 15. April, unter dem Motto „Alte Marmorbrüche“ zu einer Rundfahrt ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Viehwaage in der Borngasse. Die Fahrt steht unter Leitung von Heinz Ketter. Die Teilnehmer besichtigen auch das Lahnmarmor-Museum und den Marmorbruch in Villmar. Nach der Führung gibt es ab etwa 13.15 Uhr ein gemeinsames Mittagessen in der König-Konrad-Halle.

