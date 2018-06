Veranstaltungen

Für den Mittagstisch anmelden

Aktion Angeboten werden Gulasch und Cannelloni

Villmar-Seelbach Der nächste Mittagstisch in der Seelbachtalhalle in Seelbach ist am kommenden Donnerstag, 21. Juni. Auf dem Speiseplan stehen zwei Gerichte zur Auswahl: Schweinegulasch mit Nudeln und Salat oder als Alternative Cannelloni in Tomatensoße und Salat. Zu jedem Gericht gehört ein Dessert und ein Glas Wasser. Im Anschluss gibt es wieder ein Stück Hefekuchen vom Blech und einen Tasse Kaffee.

