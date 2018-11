GAB kauft Ohl-Halle, Kreis leiht Geld dafür

Parlament Kreiseigene Gesellschaft soll Ankunftszentrum für Flüchtlinge für drei Millionen Euro übernehmen

Limburg-Weilburg Die kreiseigene Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung mbH (GAB) wird die frühere Ohl-Halle in Dietkirchen kaufen, das Geld dafür leiht der Landkreis der GAB. Das haben die Kreistagsmitglieder in ihrer Sitzung in Brechen beschlossen.

Copyright © mittelhessen.de 2018