Ganove sucht die Abkühlung in der Lahn

Polizei Einbrüche in Verwaltung offenbar geklärt

Löhnberg Nach einem Einbruch in die Gemeindeverwaltung in der Obertorstraße in Löhnberg ist ein Täter zu Fuß ins kühle Nass der Lahn geflohen.

