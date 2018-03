Kurz notiert

Gartenhütte brennt ab

Elz Am Dienstagnachmittag ist in der Mühlstraße in Elz eine Gartenhütte komplett niedergebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 16.30 Uhr das Feuer bemerkt und die Leitstelle informiert. Der freiwilligen Feuerwehr aus Elz gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

