Polizei

Gartenhütte verwüstet

Dornburg-Langendernbach Innerhalb der vorigen anderthalb Wochen sind Einbrecher in eine Gartenhütte in der Verlängerung des Westrings in Langendernbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der zwischen „Herrnwies“ und „Im Denkers“ gelegenen Hütte und verwüsteten den Innenraum. Zudem entwendeten sie einen gusseisernen Kaminofen und setzten unter anderem mehrere Sitzkissen sowie einen Sonnenschirm in Brand. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

