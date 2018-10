Blaulicht

Gartenhütten aufgebrochen

Runkel Am frühen Sonntagnachmittag sind der Polizei mehrere Einbrüche in eine Gartenkolonie am Ortsausgang von Runkel gemeldet worden. Unbekannte hatten in mindestens zwei Fällen die Türen der Gartenhütten aufgebrochen. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht, ohne etwas aus den Hütten entwendet zu haben.

