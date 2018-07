Gegen 15 Uhr bricht das Dach des Mittelteils zusammen

Zeitgeschichte Im Jahr 1968 steht der Nordbau des Windhofes in Flammen / Vier Wochen später ist der neue Dachstuhl schon aufgeschlagen

Weilburg Am Freitag, 12. Juli 1968 – also vor 50 Jahren – stiegen gegen 14 Uhr dunkle Rauchwolken über dem gesamten Windhof und über die Felder bis hin zur B 49 auf. Sie kamen aus dem Dach des Nordflügels, in dem Studenten der Technikerschule untergebracht waren.

