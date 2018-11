Geld aus Halle gestohlen

Einbruch Täter kommen durch ein Fenster rein

Weilburg-Waldhausen Von Montag auf Dienstag haben Einbrecher in der Hochstraße in Waldhausen Geld in unbekannter Höhe aus einer Firmenhalle entwendet. Die Täter hebelten ein Fenster der Halle auf.

