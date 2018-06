Aufbruch

Geldbörse aus Audi geklaut

Elz Nach einem Spaziergang hat ein Audi-Fahrer am Donnerstagabend gegen 20.55 Uhr festgestellt, dass Autoaufbrecher die Scheibe seines in der Straße „Forsthaus“ in Elz geparkten Audi A3 eingeschlagen hatten. Aus dem schwarzen Wagen entwendeten die Täter eine in der Ablage der Fahrertür liegende Geldbörse und ergriffen mit dieser unerkannt die Flucht.

