Aufbruch

Geldbörsen verschwinden

Limburg Zwei zurückgelassene Geldbörsen haben das Interesse von Autoaufbrechern in Limburg geweckt. Tatorte: das Parkhaus eines Krankenhauses am Mittwochabend (ein schwarzer Jeep) sowie in der Nacht zum Donnerstag in der Hubertusstraße (schwarzer Ford C-Max).

