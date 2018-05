Gemeinde zahlt mehr für Bauland

Mengerskirchen In unserer Ausgabe am Sonntag hatten wir fälschlicherweise berichtet, wer im Marktflecken bauen wolle, müsse für nicht erschlossene Grundstücke künftig tiefer in die Tasche greifen. Das ist nicht der Fall. Vielmehr bezahlt die Gemeinde Privatpersonen ab sofort mehr Geld für ihr Rohwohnbauland, das dann wiederum als Bauland ausgewiesen wird.

