Sitzung

Gemeindevertretung tagt

Politik Am Donnerstag in der Seelbachtalhalle

Villmar-Seelbach Am Donnerstag, 25. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr in der Seelbachtalhalle in Seelbach die nächste öffentliche Sitzung der Villmarer Gemeindevertretung.

