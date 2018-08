Geparkten BMW X 3erheblich beschädigt

Unfall Verursacher macht sich aus dem Staub

Bad Camberg Ein am Bad Camberger Sonnenring geparkter BMW X 3 ist in der Zeit von Sonntagabend, 20 Uhr, Montagmittag, 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto wurde am vorderen, linken Kotflügel beschädigt.

