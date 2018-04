Geschenk für Spender

Gesundheit Blutspendetermin am Montag

Beselich-Obertiefenbach Wer am Montag beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Obertiefenbach Blut spendet, bekommt eine Armbanduhr. Der Termin vor dem Feiertag am Dienstag sei immens wichtig für die Patientenversorgung mit den kurzlebigen Thrombozytenkonzentraten, so das DRK.

