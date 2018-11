Kirche

Geschenke im Schuhkarton sammeln

KIRCHE Aktion für Sinti und Roma in Südosteuropa

Weilburg Die Katholische Pfarrei „Heilig Kreuz“ Weilburg bietet wieder die Aktion „Geschenke im Schuhkarton“ an. Die Päckchen gehen an Sinti und Roma, Kinder in Bulgarien und Rumänien. Folgende Dinge werden benötigt: mit weihnachtlichem Geschenkpapier beklebte Schuhkartons (Karton und Deckel getrennt voneinander bekleben, damit sie geöffnet werden können), neuwertiges Spielzeug, Kuscheltiere, Zahnbürsten, Zahnpasta, Waschlappen, kleine Handtücher, Stifte, Malbücher, Hefte, Blöcke, Schokolade, Lutscher, Bonbons, Gummibärchen (kleine Tütchen). Wer die Aktion unterstützen möchte, kann die Sachspenden oder die fertiggepackten Kartons, die mit einem Gummi verschlossen sind, bis Mittwoch, 14. November, im Pfarrbüro in der Frankfurter Straße 8 in Weilburg abgeben. Das Packen der Päckchen findet am Donnertag, 15. November, von 17 bis 19 Uhr im Pfarrsaal statt.

