Markt

Gesundheit, Stoff und Stöffche

Termin „Tage der Gesundheit“ starten im Kurhaus in Bad Camberg

Bad Camberg Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, stehen im Kurhaus in Bad Camberg die „Tage der Gesundheit“ mit dem Herbstmarkt „Stoff und Stöffche“ an. Geöffnet ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Im Clubraum gibt es Fachvorträge. Auch der Seniorenpark „Carpe Diem“ ist mit einem Infostand vor Ort. Vor dem Kurhaus steht das „Lernort Natur-Mobil“. Jäger und Förster zeigen Exponate rund um die Themen Wildtiere, Jagd und Natur.

