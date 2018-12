Polizei

Gewalt in der Disco

Limburg-Staffel Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, soll ein 24 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Elzer Straße in Staffel verletzt worden sein.

