Kabarett

Gewinnen Sie Karten für „Who the fuck is Knigge“

Bühne Der Freiherr ist am 16. Februar im Thing

Limburg Am Freitag, 16. Februar, ist Moritz Freiherr Knigge ab 20 Uhr mit seinem Programm „Who the fuck is Knigge“ zu Gast auf der Kleinkunstbühne im Thing in Limburg.

