Glasplatte verschwindet

Polizei Am ehemaligen „Stricksine-Haus“ in Elz

Elz Offenbar in der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter eine Glasplatte mit dem Hinweis auf das ehemalige „Stricksine-Haus“ von der Grundstücksmauer der heutigen Bücherei in der Lehrgasse in Elz entwendet.

