Sprechtag

Gründer lassen sich beraten

Limburg Der Schritt in die Selbstständigkeit ist nicht einfach. Gründer und Unternehmer können sich dazu am Montag, 27. August, ab 14 Uhr in Einzelgesprächen kostenfrei in der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Limburg beraten lassen.

Copyright © mittelhessen.de 2018