Gehirntumor

Gruppe hilft bei der Selbsthilfe

Limburg Am Samstag, 7. April, treffen sich Betroffene und Angehörige von Menschen, die an einem Gehirntumor erkrankt sind, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das Treffen findet ab 14.30 Uhr in den Räumen der Selbsthilfe in der Diezer Straße 13 in Limburg statt.

